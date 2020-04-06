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قوات طارق تعلق على مصرع قاتل الرئيس الراحل صالح

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية لـ«البيان» عن مقتل الشخص الذي اغتال الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مواجهات الساحل الغربي، وقالت إنه كان يتولى قيادة القوات الخاصة لميليشيا الحوثي.

 

وذكرت هذه المصادر، أن العميد حسن عبدالله الجرادي قائد القوات الخاصة في صنعاء هو من أطلق النار على الرئيس اليمني السابق، وأنه لقي مصرعه قبل فترة خلال المواجهات في مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة.

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وقال نبيل الصوفي المستشار الإعلامي في المقاومة الوطنية، إن الواقعة قديمة إلا أنه تم الكشف عنها مؤخراً، وأن الجرادي قاتل مريض، ومتطرف إرهابي بذمته دماء الناس، وقد قتل على يد منتسبي اللواء الخامس عمالقة في معارك التحيتا بعد أن قتل أصحابه شبابهم بدم بارد.

 

وأضاف: «الجرادي من رجال إيران ومنذ الحرب السادسة في صعدة كان الحوثي يوقع اتفاق سلام ويكلف الجرادي ببناء قوة «الصابرين»، وبعد مشاركته في اقتحام مسكن الرئيس صالح في صنعاء توجّه إلى الساحل يقود عصائب الموت والقوات الخاصة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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