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عدن - ياسمين التهامي - الفنانة شمس تثير الجدل بنشر صور لها تثبت عكس ما ورد منها في تغريدتها الاخيرة تفاصيل وصور!

جديد اب برس Advertisements ​ الفنانة شمس الكويتية صورة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“. وارتدت شمس في الصورة فستاناً اصفراً وتركت شعرها القصير منسدلاً على كتفيها. وعلّقت شمس على الصورة قائلة: "لا فائدة من العيون، إذا كان القلب أعمى يذكر أن شمس الكويتية قد أشعلت الجدل منذ فترة بتغريدتها التي كتبتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "شوارع نظيفة وهادية.. بيوت معقمة.. نساء ماكثات بالبيوت.. أطفال تحت العناية المنزلية.. تجمع أسري.. انخفاض التلوث بنسبة 50%.. مستشفيات متأهبة.. أطقم طبية منظبطة ومستعدة.. طوابير منتظمة.. ملاهي مغلقة.. شباب مسؤول.. مساواة بين الفقراء والأغنياء.. معاصي أقل.. دعاء وصلوات.. فايروس الكورونا اعادة تربية البشر“. لكنها تعرضت للانتقادات الشديد بسبب تلك التغريدة التي اعتبرها الكثيرون لا تراعي حالة الخوف والهلع التي يعيشها أغلب سكان العالم حالياً، مما دفعها للدفاع عن نفسها بتغريدة أخرى كتبت من خلالها: "كن في الحياه كلاعب وليس كحكم لأن الأول يبحث عن أهداف والآخر يبحث عن الأخطاء“. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام

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