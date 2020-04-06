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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو المرعب الذي هز وجدان كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها وجعل الكبار والصغار والرجال والنساء يذرفون الدموع من شدة القهر ( فيديو ابكى كل اليمنيين )

2020/04/06 الساعة 06:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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