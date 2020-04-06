شكرا لقرائتكم خبر عن لكل مواطن ومقيم في السعودية .. غرامة 3 مليون والسجن 5 سنوات اذا قمت بهذا الفعل مع انتشار كورونا ؟؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لكل مواطن ومقيم في السعودية .. غرامة 3 مليون والسجن 5 سنوات اذا قمت بهذا الفعل مع انتشار كورونا ؟؟

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية ، المنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرَ تسويقية كاذبة من شأنها أن توجِد انطباعًا مضللًا وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءمتها- يُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيه عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الإدانة، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. جديد اب برس Advertisements ​ وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد ما ينطوي عليه من سلوك آثم ومجرَّم، يقع تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية، نأيًا بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لكل مواطن ومقيم في السعودية .. غرامة 3 مليون والسجن 5 سنوات اذا قمت بهذا الفعل مع انتشار كورونا ؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.