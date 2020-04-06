شكرا لمتابعة خبر عن بعد منع السعودية الحج والعمرة .. ’’شاهدوا’’ فنانة شهرة تفاجئ الجميع وتحل المشكلة طوفوا حول بيوت الفقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما منعت المملكة العربية السعودية هذا العام من تقديم طلبات للحج والعمرة بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع التجمهر والتجمعات الحاشدة، نشرت الفنانة أمل حجازي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر معبرة على أحساسها بالفقراء في هذه المحنة.

وكتبت أمل حجازي في تغريدتها قائله :« من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء».. يذكر أن أمل حجازي، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغاني والأناشيد الدينية مثل “حجابك تاج” ويوم مولدك يا محمد”، “يا سيدة النساء يا مريم”، “السلام عليك يا سيد الخلق”.