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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" بزمن قياسي وبطريقة مرعبة الجيش يطوي عشرات الكيلومترات بسرعة قياسية في الجوف !

جديد اب برس

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ناصر الحوثي وسيلة سوى الفرار من مواجهة الزحف الكبير للقوات الحكومية في جبهة الجوف المشتعلة ، فقد تمكنت قوات الجيش ، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شرق البلاد. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان صحفي، إن "رجال الجيش الوطني بدعم من المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية شنوا هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف. وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من التقدم قرابة 20 كيلومتراً وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف شرق مدينة الحزم. وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي، فضلاً عن أسر 17 حوثياً واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حسب ما أفاد البيان، تجمعات وتعزيزات للمليشيات في المنطقة "منها ثلاث دوريات تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى الميليشيات شرق الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها". يذكر أن جماعة الحوثي قد سيطرت على أجزاء واسعة من محافظة الجوف من بينها عاصمة المحافظة، عقب معارك عنيفة مع قوات الجيش خلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، فضلاً عن تسببها بنزوح آلاف الأسر