شكرا لمتابعة خبر عن صدم العالم واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي..اول رئيس دولة في العالم يأمر بقتل المصابين بفيروس كورونا ودفنهم احياء ..لن تصدق من هو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدم العالم واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي..اول رئيس دولة في العالم يأمر بقتل المصابين بفيروس كورونا ودفنهم احياء ..لن تصدق من هو

2020/04/06 الساعة 02:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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