عاجل.. أمطار كثيفة تضرب شبوة وأبين.. ولا سيول بـ"حضرموت"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. أمطار كثيفة تضرب شبوة وأبين.. ولا سيول بـحضرموت الإثنين 6 أبريل 2020 الخليج 365

متوقع أن تشهد بعض المحافظات مطلع الأسبوع المقبل، أمطار كثيفة واستبعدت جهات الطقس أن تضرب موجة سيول كبيرة تلك المحافظات، وبّينت جهات الطقس أن الأمطار التي تأتي خفيفة على حضرموت ومتوسطة على عدن وغزيرة على شبوة وأبين.

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