شكرا لمتابعة خبر عن ليسو حوثيين ولا ايرانيين..جيش جرار على الحدود السعودية وبمعدات عسكرية فتاكة والمواطنين يصرخون بصوت عال ( الله يستر ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليسو حوثيين ولا ايرانيين..جيش جرار على الحدود السعودية وبمعدات عسكرية فتاكة والمواطنين يصرخون بصوت عال ( الله يستر )

تداول مغردون مجهولون أنباءً عن وجود تحركات عسكرية عراقية على الحدود السعودية، تتضمن تحركات جوية، وأخرى على الأراضي المشتركة بين البلدين , متبعين منشوراتهم الوهمية بالدعاء ( الله يستر )

وكشف الجيش العراقي حقيقة تلك الأنباء المتداولة، في ظل تناول العديد من وسائل الإعلام لتلك التحركات، ووصفتها بالمفاجئة والغريبة في الوقت نفسه.

من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تنفيذ إنزال جوي قرب الحدود العراقية السعودية، واصفة نشر تلك الشائعات بـ "الهراء".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

9 اطعمة لا تضعها في الثلاجة ولا تعيد تسخينها لتناولها لأنها ستقضي عليك انت وافراد عائلتك ( تعرف عليها )

ليسو حوثيين ولا ايرانيين..جيش جرار على الحدود السعودية وبمعدات عسكرية فتاكة والمواطنين يصرخون بصوت عال ( الله يستر )

منظمة الصحة العالمية..لا تتناول هذا اللحم ولا تسمح لعائلتك بتناوله ابدا حتى لو كانو سيموتون جوعا لأنه سيصيبهم "بالفيروس" القاتل مباشر بعد تناوله ( صورة مقززة )

عــــاجل :موقع bbc "البريطاني" تزف بشرى سارة للعالم كله وتعلن التوصل لعلاج جديد "لفيروس كورونا"..والمفاجأة أنه من حيوان لا يخطر على بال

ليست السعودية ..اول دولة عربية تهز وجدان مليار مسلم وتعلن رسميا الافطار في رمضان وتعتبر من يصوم عاصيا لله

دولة عربية تباغت السعودية وتجلي رعاياها خوفا من فيروس كوفيد-19...لن تصدق من هي هذه الدولة الفقيرة التي انقذت رعاياها من فيروس كورونا القاتل

وردنا الان..وزارة الصحة السعودية ترعب السعوديين والمقيمين وتعلن رقم مخيف وكبير للمصابين بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق كم بلغ عدد المصابين خلال واحد فقط

الفنانة الاماراتية احلام تعلن رسميا انفصالها عن زوجها القطري وتكشف مصير اولادها ال5 الذين يحملون الجنسية القطرية وتصف هذا الشخص باانه حقير وسافل ( فيديو صادم )

Advertisements

ليس من ايران ولا روسيا ولا كوريا الشمالية..الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض..لن تصدق من هي الجهة التي اذلت ترامب بشكل مخيف

مكتب رئيس الوزراء يصدر بيان عاجل بعد احتجاز السلطات السعودية لرئيس الوزراء معين عبد الملك في الحجر الصحي بسبب اصابته بفيروس كورونا القاتل

أسد يداعب فتاة بطريقة محرجة للغاية .. وبعد لحظات كانت المفاجأة التي صعقت الجميع .. شاهد (فيديو صادم)

عاجل ..مرسوم ملكي من الملك سلمان يقصم ظهر المغتربين اليمنيين ويبكيهم من شدة القهر لأنه سيجعلهم يجلسون في البيت دون راتب ( نص المرسوم الملكي )

في غاية الخطورة..مجزرة مرعبة في أحد مناطق السعودية ..ومقيم يصور المشهد كاملًا وينهار باكيا ويكشف الطريقة الوحشية والنهاية المؤلمة والمرعبة لرفاقة

رائحة غريبة ليس لها مثيل تنتشر في سماء سلطنة عمان تثير رعب وخوف المواطنين والمقيمين..وعندما حققت السلطات في الامر كانت المفاجئة التي صعقت الجميع

ممثلة مصرية في غاية الحسن والجمال تباغت الجميع وتفضح الرئيس السيسي على الهواء مباشرة وتكشف للجميع لماذا قدم لها الشوكلاتة واللبن ( فيديو صادم وكارثي )

ليست ايران ولا الحوثيين ..تويتر تصعق الملك سلمان وولي عهده وتكشف الجهة التي استهدفت أرامكو لتقصم ظهر السعودية حتى لا تقوم لها قائمة ( فيديو صادم )

وأصدرت بيانًا رسميًّا، قالت فيه: "تظهر بين الحين والآخر أخبار أو فيديوهات، تحمل مواضيع مفبركة وغريبة بنفس الوقت، وآخرها الفيديو الذي يتحدث عن إنزال قرب الحدود العراقية السعودية ومعلومات مسربة".

وأضافت قيادة العمليات أن "ما جاء في هذا الفيديو، عبارة عن شائعات وقصص لا أساس لها من الصحة، وأن ما جاء من تسريب معلومات من مكتب نائب قائد العمليات المشتركة أمر غير صحيح".

وتابعت: "ما تد تداوله يعد نوعا من الهراء الذي لا يستحق الرد عليه، حيث أن جميع الأخبار التي يستوجب الإعلان عنها تتم من خلال خلية الإعلام الأمني بشكل مباشر".

وهدد البيان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتحدث في الفيديو، ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل أي خبر أمني، وأن يؤخذ من المصادر الرسمية المخولة بذلك.





