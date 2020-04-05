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عدن - ياسمين التهامي - لم يفعها ملك البحرين ولا امير قطر ولا ولي عهد ابو ظبي..أمير الكويت يهز عروش كل الاسر الخليجية الحاكمة ويصدر مرسوم أميري عاجل ( نص المرسوم الاميري )





أمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء بالتبرع بمبلغ خمسة مليون دينار أي نحو (16 مليون دولار) لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، نيابة عن الأسرة الحاكمة. ونقل الأمر الأميري بواسطة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، الذي أدلى بتصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، داعيًا بأن يرفع الله هذه الغمة عن العالم أجمع. وتم إنشاء صندوق المساهمات لمواجهة هذا الفيروس قبل عدة أيام، لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، الذي تجاوز عدد إصاباته في الكويت 300 حالة. وسبق أن أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إلى أن إنشاء هذا الصندوق لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وقد تم إنشاء موقع الكتروني لتلقي المساهمات. ويُعرف أمير الكويت، الشيخ صباح الذي تولى مقاليد الحكم في الكويت عام 2006، بسخائه مع شعبه ومع الدول الأخرى، حيث تم تكريمه عام 2014 من قبل الأمم المتحدة، ومنحه لقب ”قائد الإنسانية“، ومنح دولة الكويت لقب ”المركز الإنساني العالمي“ بسبب سخائها في التبرعات مع مختلف الدول.



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