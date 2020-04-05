ندوة في المهرة تعرف 25 إمرأة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة المهرة، اليوم الأحد، ندوة توعوية حول فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 25 إمرأه من العاملات في المطار والأحوال المدنية والجوازات والقطاعات الأمنية الأخرى المتصلة بالجمهور .



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وفي الندوة، أكد مدير عام الشرطة بالمحافظة، العميد مفتي سهيل صمودة، على أهمية هذه الفعاليات التوعوية لمواجهة جائحة كورونا .

فيما أشار مدير عام إدارة تنمية المرأة، لبنى كلشات إلى أهمية دور المرأة في توعية المجتمع وأهمية تأثيرها في المنزل وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأسرة والطفل .. مشيدة بجهود قيادة الامن والشرطة النسائية وتعاونها في تنفيذ البرنامج التوعوي للوقاية من مخاطر كورونا.

وخلال الندوة، قدم الدكتور، إسامة محمد، شرحاً مفصلاً عن وباء كورونا ومراحل تطوره وكيفية التعامل معه في حال وجوده أو الاشتباه .. مستعرضاً التدابير الوقائية والصحية التي يجب التقيد بها وتجنب مخاطر الإصابة به