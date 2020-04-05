شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : قناة المسيرة تعلن عن حدث هام سيحدث مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة المسيرة الفضائية أنها ستبث خلال النشرة الرئيسة من مساء اليوم مشاهد تعرض لأول مرة لمصانع الموت والسجون السرية لـ “داعش” شرق محافظة الجوف والتي تم السيطرة عليها خلال عملية “فأمكن منهم”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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