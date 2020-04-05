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عدن - ياسمين التهامي - تهديد مدوي وناري من الحوثيون بقصف موانئ ومطارات اليمن وإحالتها إلى رماد !

جديد اب برس Advertisements ​ جماعة الحوثيين، بقصف جميع المنافذ والمطارات والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. ودعا نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة حسين العزي في تغريدة على "تويتر"، الحكومة الشرعية للقيام بكافة الإجراءات الموصى بها عالمياً في فحص وحجر القادمين في المنافذ البرية والجوية والبحرية الواقعة تحت سيطرتها. وأشار إلى "إن أي تقاعس أو إهمال في القيام بهذه الإجراءات، سيعني بالنسبة لنا شيئاً واحداً وهو طحن هذه المنافذ وإحالتها إلى رماد" معتبراً استهدافها يندرج "ضمن واجباتنا الوطنية والإنسانية"، بحسب تعبيره. وأقرت الحكومة الشرعية الإثنين الماضي، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 إبريل، في إطار خططها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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