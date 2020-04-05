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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " اقتحام منزل مستشار الرئيس هادي بعد صدور حكم بإعدامه !

جديد اب برس Advertisements ​ مجموعة حوثية مسلحة، السبت، باقتحام منزل مستشار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المستشار سلطان العتواني، في العاصمة صنعاء. وقال أحد أقارب العتواني لـ”المشاهد” إن مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي، اقتحموا المنزل، وعبثوا بمحتوياته، ومنعوا المقيم فيه، وهو أحد أقاربه، من الدخول، وطوقوا المنزل بدوريات عسكرية. وأضاف أن المسلحين قاموا بتفتيش كل الغرف، وعبثوا بالأوراق وكافة مستلزمات المنزل، وطردوا المقيم فيه وعائلته، وهددوا جيرانه الذين حاولوا التدخل لمنعهم من طرد الأسرة. وتأتي عملية المداهمة بعد أسابيع من صدور حكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، التابعة للمليشيا الحوثي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً، من ضمنهم سلطان العتواني.

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