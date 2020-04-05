خلال الـ24 ساعة المقبلة.. تعرف على حالة الطقس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم استقرار الطقس، والتي ستؤثر على أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

Advertisements

وتوقع المركز في نشرته التنبيهية الصادرة اليوم، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، والتي قد تكون بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية من لحج جنوبا إلى صعدة شمالا، وتمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

ولفت المركز إلى احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على محافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز) وجبال محافظتي لحج و أبين). كما توقع نشاط للرياح، حيث تتعدى سرعتها 30 عقدة، ما يؤدي إلى اضطراب البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب و السواحل الجنوبية غرب محافظة عدن.

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية ، داعياً المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار .

وحذر المركز الصيادين و مرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وغرب خليج عدن و السواحل الغربية و باب المندب جراء نشاط الرياح .