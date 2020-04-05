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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل أخر نتائج" فحص حالة اشتباة كورونا بمشفى الشيخ زايد بصنعاء !

بعد اثارة مواقع التواصل الإجتماعي، والمواقع الخبارية خاصة، حول اصابة أحد الأشخاص بحالة كورونا، تم التأكد من هذه الأخبار بمصادر مؤكدة.

جديد اب برس

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وكانت نتائج فحوصات حالة الاشتباه التي توجد حاليا في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة صنعاء تشير حتى الآن إلى خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.

ولا صحة لما تروج له مواقع التواصل، كما يرجى التأكد من الأخبار قبل تناقلها حتى لايصاب المجتمع بالقلق.