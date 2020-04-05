شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجئ العالم وتعلن عن تسجيل اكبر عدد مصابي بفيروس كورونا خلال "24" ساعة في التاريخ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قفز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية إلى 2370 حالة بنهاية يوم السبت، وفق آخر تحديث لمنصة متابعة مستجدات حالات «كوفيد19» في المملكة الساعة 11:56 مساءً. وأظهرت أحدث الأرقام تسجيل 191 إصابة مساء السبت، بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 140 إصابة في المؤتمر الصحفي اليومي في وقت سابق من يوم السبت، ليكون إجمالي الحالات المسجلة يوم السبت 331 إصابة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد ذكرت أيضًا في وقت سابق أن هناك 23 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح عدد المتعافين 351 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 25 حالة.

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