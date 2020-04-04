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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وحطير : إدخال «كورونا» إلى اليمن بعد (48) ساعة عبر هذه الدولة . وبموافقة الشرعية. (تحذير مصدر مسؤول)!

حددت الحكومة الشرعية، يوم الاثنين المقبل (بعد غد) موعداً لرحلة طيران من إمارات الشارقة إلى مدينة عدن.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل في تصريح خاص لـ " أحداث نت " قبل قليل، أن الإمارات نقلت عشرات المصابين بفيروس كورونا، من ابو ظبي إلى الشارقة ، ليتم نقلهم من الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد نحو 48 ساعة من الآن.

وحذر المصدر الحكومة الشرعية وكافة الجهات المعنية، من السماح للطائرة التي حدد موعد رحلتها إلى عدن ، يوم الاثنين الساعة 11 صباحا ، من مغبة الاستهتار بأرواح اليمنيين من خلال التعمد بنقل فيروس كورونا من دولة موبؤة بالفيروس إلى اليمن التي لم تسجل فيها أي حالة إصابة حتى الآن.

جديد اب برس

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وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي أوقفت كافة دول العالم رحلات طيرانها وأقرت إلزام مواطنيها منازلهم ضمن جملة من إجراءات الحد من انتشار كورنا والوقاية منه ، تواصل حكومة اليمن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام دول موبؤة بفيروس كورونا، تحاول أن تدخل الفيروس إلى اليمن ومنها دولة الإمارات، التي حاولت مراراً انشاء محجر صحي في عدن ، ثم في الساحل الغربي، ثم في سقطرى ، إلا أن محاولاتها فشلت بسبب الرفض الشعبي لانشاء محاجر صحي للإمارات داخل اليمن .

ونوه المصدر إلى أنه إذا نقل فيروس كورونا إلى اليمن ، فسيحصد ملايين المواطنيين نتيجة لانهيار القطاع الصحي في البلد وانعدام وسائل الوقاية ، وعدم قدرت المواطنيين على البقاء في منازلهم بسبب عدم توفر مصادر معيشية لهم سوى عن طريق العمل اليومي .