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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الفنان السوري “أبو عصام” بطل مسلسل “باب الحارة” يظهر بشكل صادم وبحالة يرثى لها.. شاهد كيف بدت حالته (صورة صادمة)!

شاركت الفنانة السورية أمل عرفة متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من كواليس تصوير عملها الجديد في مسلسل شارع شيكاغو رفقة الممثل السوري القدير وزعيم حارة الضبع نجم باب الحارة بأجزائه التسعة الخاصة بنسخة المخرج بسام الملا عباس النوري.

وظهرت عرفة بشعر أحمر مع ابتسامة ساحرة وفستان حفر أبيض بينما ظهر نجم المسلسل الشامي الشهير باب الحارة والمعروف بشخصية أبو عصام بالسوت الرسمية والكرافيت والشعر الأبيض و نظارات طبية.

جديد اب برس

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وعلقت الفنانة السورية على الصووانهالت التعليقات من المتابعين الذين أثنوا على إطلالة النجمين السوريين وتمنوا للعمل القادم النجاح في الموسم الرمضاني القادم بينما تسائل بعض المتابعين عن إطلالة عباس النوري الهرمة وكبره في السن ورجحوا اطلالته.

أبو عصام “باب الحارة” بشكل صادم

الجدير بالذكر أن عباس النوري كان قد أعلن منذ مدة عن انتهاء أي علاقة تربطه بمسلسل باب الحارة بنسخته القديمة أو الجديدة التي انتجتها شركة قنبض في رمضان الفائت ورفض المشاركة بشك قطعي مع الملا أي عمل درامي قادم في التلفزيون أو السينما.

ويشار إلى أن باب الحارة في جزئه الحادي عشر لن يعرض في السباق الرمضاني القادم بسبب التأخر في عمليات التصوير.

وأعلنت الشركة المنتجة عن عرض الجزء القادم بعد شهر رمضان مباشرة مع الحفاظ على الأسماء القديمة في الجزء العاشر وانضمام عدد كبير من الممثلين الأصليين أمثال زهير رمضان و سحر فوزي ورنا الابيض.



رة بقولها: “مع الاستاذ عباس النوري القامة الكبيرة التي احب واحترم”.