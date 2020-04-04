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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: “جورجينا” تحلق شعر زوجها “رونالدو” أثناء الحجر المنزلي! !

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز وهي تحلق له “شعره” داخل المنزل. جديد اب برس Advertisements ​ ونشر “رونالدو” مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بينما علق عليه قائلاً “ابقى في المنزل وحافظ على أناقتك”.

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