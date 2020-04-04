شكرا لمتابعة خبر عن تنبؤات مرعبة من المملكة بشأن 2020م: سنشهد حرب عالمية كبرى بعد انتهاء كورونا و”الصواريخ ستتطاير والقنابل ستتفجر” (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تنبؤات مرعبة من المملكة بشأن 2020م: سنشهد حرب عالمية كبرى بعد انتهاء كورونا و”الصواريخ ستتطاير والقنابل ستتفجر” (فيديو صادم)

قال رجل الأعمال في المملكة الاردنية، طلال أبو غزالة، أن العالم يمر بتوقيت صعب جداً بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القادم أصعب بكثير والأمانة تقتضي أن نعترف بذلك .

صراع قوى عظمي

وأضاف في مقابلة على قناة “سكاى نيوز عربية”، أنه تنبأ بما يحدث حاليا منذ عامين وعقَب ”تصريحاتي مسجلة ويمكن للجميع العودة إليها” ، مشيرًا إلى أن الأمر أكبر من فكرة تفشي فيروس إلى صراع قوى عظمي على من سيكون على مقعد رئاسة العالم في المستقبل.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: السلطات السعودية تحتجز رئيس الوزراء معين عبد الملك في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل..والمجلس الانتقالي يصدر اول تعليق على الحادثة

هل تذكرون غطرسة ترامب بأنه يحمي الاسرة السعودية الحاكمة..شاهد السفير الامريكي في الرياض كيف صعق ترامب وهز كل اركان الادارة الامريكية ( فيدديو صادم )

فيروس كورونا يخرج مذيع قناة الجزيرة احمد منصور عن صمته ويفجر فضيحة مدوية اثارت جنون الرئيس عبد الفتاح السيسي وهزت وجدان كل المصريين

دول المجلس كلها تعامل الوافدين بعنصرية واحتقار..والمغتربين يدعون الله ليل نهار ان يقضي فيروس كورونا على هذه الدولة بالذات لأنها اكثر كراهية لهم( فيديو صادم )

اذا تناولت هذ المشروب الطبيعي اللذيذ ولو مرة واحدة في الاسبوع فستكون فحل كالثور وقوي القلب والعظام وسيجعلك تستيعد حيويتك حتى لو تجاوز عمرك ال50 عاما

وردنا قبل قليل..المملكة ترعب المقيمين والمواطنين وتعلن إن الاجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا القاتل سوف تستمر فترة طويلة ولن تخفف الا في هذا الموعد

عبد الفتاح السيسي يثير جنون المصريين ويباغتهم بعمل مخيف لم يفعله اي حاكم مصري حتى فرعون لم يفعل مافعله السيس ( 3 صور صادمة قهرت كل المصريين )

دراسة أمريكية حديثة تثير هلع العالم وتنشر الخوف..طريقة جديدة للاصابة بفيروس كورونا القاتل ( ليس بالعطس ولا بالسعال أو اللمس )

في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في السعودية..سعودي يقدم عرضا مغريا على الهواء مباشرة لعصابة خطفت طفله الصغير ( شاهد عرض الاب بالفيديو )

مسؤول اماراتي رفيع يصعق ولي عهد ابو ظبي ويثير جنون كل حكام الامارات ويوجه لليمنيين خطاب رسمي اثلج صدورهم وهز وجدانهم وجعلهم يذرفون دموع الفرح

عاجل: مصرع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بحادث مروري مروع في سلطنة عمان..وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي ومزلزل من محافظة مأرب

عاجل..فيروس كورونا القاتل يهز كل الحكام العرب ويرعبهم بعد الاعلان رسميا عن وفاة اول حاكم عربي بالفيروس الفتاك ومراسم الدفن ستتم في المملكة

دولة عربية كبيرة ترعب المواطنين والمقيمين بعمل مشين ومحرم شرعا مع جثة امرأة توفيت بفيروس كورونا..لن تصدق ما فعلوه بجثتها (مفاجأة صادمة)

وردنا لان ..الجوازات السعودية تباغت اليمنيين وتعلن رسميا تمديد الاقامات المنتهية لكل ابناء الجالية اليمنية مجانا، وتصدر قرار عاجل بشأن اوضاع مجهولي الهوية

اياك ثم اياك ان تستخدم هذا النوع من المنظفات المنزلية لمكافحة فيروس كورونا لانه اذا استنشقته زوجتك او اولادك فانه يؤدي للوفاة مباشرة بعد 10 دقائق فقط

Advertisements

ابو علي الحاكم يباغت قوات الشرعية بخطة جهنمية لاستعادة جبل هيلان..وما حدث بعد الهجوم الحوثي الشرس كان صاعقا ومزلزلا ولا يخطر على بال اي قائد عسكري

صحيفة سعودية تصعق كل اليمنيين وتبكيهم من شدة القهر وتنشر فيديو مخيف لشاب يمني تعرض للضرب بوحشية من رجال الامن ( شاهد فيديو صادم ابكى كل اليمنيين )

فيروس كورونا القاتل يقصم ظهر النجمين ميسي ورونالدو..لن تصدق ماحدث لهما وارعب كل نجوم كرة القدم في العالم، ورئيس نادي برشونة يعتبر الامر كارثي

وردنا قبل قليل..السفير اليمني في المملكة يعلن رسميا اصابته بفيروس كورونا القاتل وينشر فيديو مخيف ارعب كل المسسؤولين في الحكومة الشرعية ( فيديو صادم )

خبراء استراليين..هذا الشيء موجود في كل مكان وبسعر التراب..اذا استخدمته انت واسرتك فلن يصيبكم الفيروس القاتل ابدا حتى لو كنتم مصابين به فسيعيد لكم عافيتكم



تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية..لاتأكل هذا النوع من اللحوم ولو كنت ستموت جوعا لأنه سيصيبك وعائلتك بفيروس كورونا القاتل في غمضة عين ( صورة )

مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يبكي كل المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية لكنه يجعل السعوديين يطيرون فرحا ( نص المرسوم الملكي )

مجنون يصعق وزير الداخلية السعودي ويثير جنون كل الاجهزة الامنية بعمل مرعب ومحرم شرعا لم يسبق ان فعلها احد قبله ( فيديو صادم هز المملكة كلها )

بشهادة اشهر خبير صيني..شابة عربية ليست خليجية ولا مصرية ستنقذ البشرية كلها من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق من هي الشابة ومن اي دولة وماذا فعلت

خطير جدا..أبناء 3 مناطق في سلطنة عمان يستيقظون على امر مرعب وكارثي هبط عليهم من السماء وارعبهم اشد من فيروس كورونا القاتل ( لن تصدق ماهو )

بعد الاعلان رسميا عن وفاة 4 فنانين خلال 24 ساعة فقط..الزعيم عادل امام يباغت الجميع ويعلن اعتزال الفن نهائيا ويوجه رسالة مؤثرة هزت وجدان كل الفنانين

تحذير من شبكة CNN الامريكية..مكان لا يخطر على البال داخل منزلك يختبيء فيه فيروس كورونا الفتاك فلا تقترب منه لأنه سيقضي عليك وعلى عائلتك

خبيرة عالمية..4 خطوات سهلة تحميك انت وعائلتك من "فيروس كورونا"..لا تتاخر وانقذ نفسك واسرتك من "الفيروس" القاتل بـــ4 خطوات فقط

السفير الصيني في السعودية يصعق الحميع ويرعب السعوديين والمقيمين ويعلن امر خطير جدا عن فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماقاله السفير الصيني (فيديو صادم )

عام الحسم

ونوه طلال أبو غزالة، إلى أنه لم يفاجأ بالأزمة الحالية، لاعتبارات رصدها وقراءات خاصة به في الشأن الأمريكي والصيني تفيد بأن عام 2020 هو عام الحسم على قيادة العالم فبالتالي سيكون مليء بالأزمات ليعقبه حرب حديثة بين الولايات المتحدة والصين.

ليست حرب تقليدية

ولفت إلى أن فيروس الكورونا المستجد أحد أهم أدوات تسريع الحرب بين العملاقين، مشيرا إلى أنها ليست حرب تقليدية كالحرب العالمية الثانية لأن الخلاف ليس على حدود ولا أمور بينية وإنما هي حرب على من يحكم العالم.

وأوضح طلال أبو غزالة، أنه سيكون هناك احتكاك عسكري بشكل حديث تستخدم فيه الصواريخ ولن يكون هدف أمريكا احتلال الصين أوالعكس ،وإنما الضغط للوصول إلى إتفاق بين الطرفين لصياغة عالم جديد متعدد القيادة بين أمريكا والصين، وهذا الاتفاق سيستغرق وقتا وسيقود العالم لمصائب اقتصادية.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب تؤكد ذلك بقوله مؤخرا “القادم صعب”، وأيضا تصريحات الرئيس الصيني عندما قال “مابعد كورونا سيكون هناك عالم جديد ” .