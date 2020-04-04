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صنعاء - ياسمين الخيامي - دول المجلس كلها تعامل الوافدين بعنصرية واحتقار..والمغتربين يدعون الله ليل نهار ان يقضي فيروس كورونا على هذه الدولة بالذات لأنها اكثر كراهية لهم( فيديو صادم )

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