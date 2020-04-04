شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تصر على استكمال زفافها رغم وفاة والدها في بداية الحفل ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - روى الكاتب مشعل السديري بعض المواقف الطريفة والتي كشفت عن مفاجآت وغرائب في النفس البشرية ضربت بالمنطق عرض لحائط .
وأكد "السديري " في مقال له تحت عنوان "أكيد امه داعيه له " أن عروس بريطانية قررت أن تستكمل مراسم زفافها على الرغم من وفاة والدها في بداية الحفل إثر حالة إختناق أثناء تناول الطعام .
وأوضح الموقف الصادم للعروس عندما لام عليها المعازيم لترد ما معناه : الحي أبقى من الميت ! وظلت طقوس الزفاف من الرقص والغناء مستمرة وكأن شيئاً لم يكن .
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أما الواقعة الأكثر شفقة فهي لعروس امريكية قررت أن تحظى بمشاركة والدها لحفل زفافها قبل أن يفارق الحياة بسبب مرض السرطان .
وبالفعل نظمت العروس مع العاملين بالمستشفى مراسم الزفاف وفوجئ الأب المريض بإبنته وعريسها والأقارب من حوله يحتفلون بالزفاف الفريد .
ولم تخلو تلك المواقف من حظوظ بعض الرجال ،حيث ربحت عروس امريكية جائزة الياناصيب بـ 50 ألف دولار لتفاجئ عريسها قبل الزفاف بـ 3 أيام بتحملها التكاليف ونفقات شهر العسل وبالتأكيد هذا العريس " أمه داعية له " !.
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