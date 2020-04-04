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عدن - ياسمين التهامي - السبت 04-04-2020? - آخر تحديث السبت 4-4-2020? للشعب اليمني" اخر تحديث لليوم السبت .. منظمة الصحة العلمية.مكتب الشرق الأوسط. تؤكد عدم تسجيل اليمن أي حالة مصابة بفيروس كورونا حتى اليوم! جديد اب برس Advertisements ​ منظمة الصحة العالمية (مكتب الشرق الأوسط) أن اليمن لا زال البلد الوحيد في المنطقة الخالي من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) حتى مساء الجمعة. ونشر حساب المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تضمنت التحديث اليومي لحالات الإصابة بالفيروس في المنطقة الذي تتصدره جمهورية ايران الإسلامية بواقع 53183 إصابة و 3294 حالة وفاة. وقالت المنظمة، أن العديد من البلدان في المنطقة اعتمدت سياسة المكوث بالمنزل وتدابير أخرى للحد من انتشار (⁦(COVID19‬⁩. مشيرة إلى إن هذه التدخلات فعالة، وتحتاج إلى استكمالها بتدابير الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الأشخاص الضعفاء على الغذاء وأساسيات الحياة الأخرى أثناء تطبيق هذه التدابير. منظمة الصحة العالمية (مكتب الشرق الأوسط) أن اليمن لا زال البلد الوحيد في المنطقة الخالي من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) حتى مساء الجمعة. ونشر حساب المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تضمنت التحديث اليومي لحالات الإصابة بالفيروس في المنطقة الذي تتصدره جمهورية ايران الإسلامية بواقع 53183 إصابة و 3294 حالة وفاة. وقالت المنظمة، أن العديد من البلدان في المنطقة اعتمدت سياسة المكوث بالمنزل وتدابير أخرى للحد من انتشار (⁦(COVID19‬⁩. مشيرة إلى إن هذه التدخلات فعالة، وتحتاج إلى استكمالها بتدابير الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الأشخاص الضعفاء على الغذاء وأساسيات الحياة الأخرى أثناء تطبيق هذه التدابير.

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