شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويكشف عن الحل السياسي الوحيد في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن أية حل سياسي في الأزمة اليمنية التي أصبحت في عامها السادس منذ بدء عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية لن يتحقق مطلقاً دون استقلال الجنوب.

وقال بن بريك عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "تويتر": نحن في عامنا السادس من العدوان الإيراني بمليشياته الحوثية ونجدد موقفنا الثابت من التحالف العربي بقيادة السعودية لتحقيق الأمن القومي العربي.

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وأضاف، أن أي حل سياسي شامل وعادل ودائم لن يتحقق أبدا دون إستقلال الجنوب ونيل كامل حريته على ترابه الطاهر، ووقف تدخل إيران وتركيا في منطقتنا العربية.

وكان مغردون قد أطلقوا يوم أمس هاشتاج #كلنا_هاني_بن_بريك_جلاد_الاخوان، ما جعل نائب الإنتقالي يوصي نفسه والجميع بالتعلق بالحق لا بالأفراد، وعبر قائلًا: إن رأيتم هاني بن بريك غير في ولائه للجنوب وشعبه وإستقلاله وحريته وأمنه فأرموه.