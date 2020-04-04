شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة... قناة العربية الاخبارية تصيب السعوديين والمقيمين بالرعب والهلع بعد الإعلان عن كارثة تهز السعودية قبل قليل وإعلان رسمي هام بشأنها " تفاصيل مروعة وصادمة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة العربية السعودية تفاصيل كارثة تعيشها المملكة تتمثل في إصابات جديدة ومرتفعة بفيروس كورونا ليتجاوز العدد أكثر من 1700 إصابة وهو الأعلى من بين دول الخليج.

وبحسب العربية فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على عدة مدن سعودية على النحو التالي: 78 في المدينة المنورة، و55 في مكة، و7 في الرياض، و6 في القطيف، و3 في جدة، و3 في الهفوف، و2 في تبوك، و2 في الطائف.

وجميع هذه الحالات، باستثناء واحدة فقط قادمة من الخارج، هي لمخالطين لمصابين تم رصدهم سابقاً.

ومعظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في السعودية متصلة بفيروس كورونا: 3 لمقيمين وواحدة لمواطن سعودي في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض، وحالة لمقيم في مكة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية إلى 16 حالة.

من جهة أخرى، تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 264 في السعودية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من تلك التي تعرفها العديد من البلدان.

واعتبر أن البقاء على هذا المستوى بأيدي السعوديين، مذكّراً بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي.

كما أكد أن ربع مليون شخص أجروا التقييم الذاتي لكورونا عبر تطبيق "موعد"، مذكّراً بأهمية إجراء هذا الاختبار. كما أعطت وزارة الصحة نصف مليون استشارة في نفس المجال.

الاعتراض على المخالفات من جهته، دعا المتحدث باسم الأمن العام السعودي العميد سامي الشويرخ الناس إلى اقتصار الحركة، خلال الساعات المسموح بها التنقل على الأمور الضرورية.

كما ذكّر بالوسيلة التي أوجدها الأمن العام للسماح بتنقل ذوي الظروف الطارئة والإنسانية في ساعات منع التجول، وقد تلقى الأمن العام خلال الأيام الماضية 37 ألف بريد إلكتروني في هذا السياق. وقد تم دراسة عدد كبير من هذه الطلبات، إلا أنه اتضح أن عددا كبيرا منها لا يتضمن ظروفا استثنائية تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل في الساعات التي يمنع فيها ذلك. ويستمر الأمن العام بفحص الطلبات التي ترده، وقد وافق على منح 300 حالة إذن بالتنقل رغم المنع.

كما تم إنشاء هيئات في كل منطقة من مناطق السعودية للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، يمكن اللجوء إليها في حال وجود اعتراض على المخالفات. ويمكن الاعتراض على المخالفة في غضون شهر من تحريرها بحق المخالف.