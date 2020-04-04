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عدن - ياسمين التهامي - العرب يقاتلون من اجل الغرب.. في ظاهره تتجلى فيها مبادئ الدين الاسلامي ..فهل يعي الغرب حقيقه الاسلام..شاهد بالصور

جديد اب برس Advertisements ​ جائحة جائحة كورونا عن تضامن كوني غير مقصود أحياناً، إذ وجد العديد من العرب أنفسهم أمام تحدي الأزمة خارج أوطانهم، ومضوا في أداء مهمتهم الإنسانية في مدن غربية، في فرنسا وبريطانيا وأميركا وغيرها. وعلى الرغم من حاجة بلادهم الماسة إليهم، فإن إنقاذ حياة الإنسان، أينما كان، عمل نبيل. ودفعت التضحيات التي قدّمها هؤلاء الأطباء البلدان التي يقيمون فيها لغرض الدراسة أو العمل إلى شكرهم، مثل حكومة فرنسا التي قدّمت شكرها لنحو 280 طبيباً سعودياً يقاتلون في الصفوف الأمامية مع زملائهم الفرنسيين، من أجل إعاقة التهام الفيروس نفوساً بشرية، كان الأطباء طوق النجاة الأخير الباقي لها بعد الإصابة.

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