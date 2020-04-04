شكرا لمتابعة خبر عن مجنون يصعق وزير الداخلية السعودي ويثير جنون كل الاجهزة الامنية بعمل مرعب ومحرم شرعا لم يسبق ان فعلها احد قبله ( فيديو صادم هز المملكة كلها ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مجنون يصعق وزير الداخلية السعودي ويثير جنون كل الاجهزة الامنية بعمل مرعب ومحرم شرعا لم يسبق ان فعلها احد قبله ( فيديو صادم هز المملكة كلها )

2020/04/04 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجنون يصعق وزير الداخلية السعودي ويثير جنون كل الاجهزة الامنية بعمل مرعب ومحرم شرعا لم يسبق ان فعلها احد قبله ( فيديو صادم هز المملكة كلها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.