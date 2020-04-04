عـــــــاجل : يحدث الان في مأرب.. انفجارات عنيفة وغارات مكثفة ومعارك طاحنة.. (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين تشهدها مواقع متفرقة في سلسلة جبال هيلان، ومناطق المشجح، والمخدرة، بمديرية صرواح، غربي المحافظة. ووفقا للمصادر فإن المعارك اندلعت عقب هجمات واسعة للحوثيين على مواقع للقوات الحكومية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements في غضون ذلك، شنت القوات الحكومية هجوما على مواقع في محيط سوق مديرية صرواح، دارت إثر ذلك مواجهات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من الط رفين يأتي هذا وسط غارات لمقاتلات التحالف في مناطق مختلفة بالمديرية ذاتها.

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