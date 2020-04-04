شكرا لقرائتكم خبر عن "اهم عنصر لاستمرار الحياه" ومئات الملايين مهددون بنقصه... بسبب كورونا.. تعرف عليه وتوخي الحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "اهم عنصر لاستمرار الحياه" ومئات الملايين مهددون بنقصه... بسبب كورونا.. تعرف عليه وتوخي الحذر

جديد اب برس Advertisements ​ جهود البشرية لمحاربة وباء كورونا وإجراءات الوقاية منه، يهدد وباء كوفيد-19، مئات الملايين من الناس حول العالم، ومعظمهم في أفريقيا، ممن يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والتصدير لدفع تكاليفها، بنقص الغذاء. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير نشر الجمعة 3 أبريل (نيسان)، من أن "العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة إلى العديد من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه". وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في البرنامج خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من روما، "بوجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، ولكننا اليوم نواجه كليهما". و"أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي، هو وضع غير مسبوق"، وفق حسين. وقال برنامج الأغذية العالمي، "إذا تم تزويد الأسواق العالمية للحبوب الأساسية بشكل جيد بالسلع وكانت الأسعار منخفضة بشكل عام، يجب أن تنتقل المواد الغذائية من مخازن الحبوب في العالم إلى أماكن استهلاكها. ولكن تدابير الاحتواء المطبقة لمكافحة كوفيد-19 بدأت تطرح معوقات". وتواجه موانئ التصدير مشكلات لوجستية هنا وهناك، بسبب الحركات الاحتجاجية في الأرجنتين والبرازيل على سبيل المثال. جهود البشرية لمحاربة وباء كورونا وإجراءات الوقاية منه، يهدد وباء كوفيد-19، مئات الملايين من الناس حول العالم، ومعظمهم في أفريقيا، ممن يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والتصدير لدفع تكاليفها، بنقص الغذاء. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير نشر الجمعة 3 أبريل (نيسان)، من أن "العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة إلى العديد من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه". وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في البرنامج خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من روما، "بوجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، ولكننا اليوم نواجه كليهما". و"أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي، هو وضع غير مسبوق"، وفق حسين. وقال برنامج الأغذية العالمي، "إذا تم تزويد الأسواق العالمية للحبوب الأساسية بشكل جيد بالسلع وكانت الأسعار منخفضة بشكل عام، يجب أن تنتقل المواد الغذائية من مخازن الحبوب في العالم إلى أماكن استهلاكها. ولكن تدابير الاحتواء المطبقة لمكافحة كوفيد-19 بدأت تطرح معوقات". وتواجه موانئ التصدير مشكلات لوجستية هنا وهناك، بسبب الحركات الاحتجاجية في الأرجنتين والبرازيل على سبيل المثال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "اهم عنصر لاستمرار الحياه" ومئات الملايين مهددون بنقصه... بسبب كورونا.. تعرف عليه وتوخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.