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عدن - ياسمين التهامي - مسلسلات رمضان تنتهي قبل ان تبدا..ومفارقه مضحكه بين ذالك..شاهد وتعجب

جديد اب برس Advertisements ​ ينهي مسلسلات رمضان قبل أن تبدأ الفيروس أجبر استديوهات تصوير عدّة على إغلاق أبوابها أو وقف العمل (أ.ف.ب) الجمعة 3 أبريل 2020 16:43 بينما توقّف التصوير في دول عدّة لا تزال الكاميرات تعمل في دول أخرى (أ.ف.ب) أوقف فايروس كورونا تصوير مسلسلات شهر رمضان. ففي ظل الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19، أُجبرت استديوهات تصوير عدّة على إغلاق أبوابها أو وقف العمل. والمفارقة هي أنه مع ارتفاع نسبة مشاهدة الشاشة الصغيرة، بسبب الحجر المنزلي ومتابعة أخبار الوباء، تواجه الدراما المحبوبة في منطقة الشرق الأوسط هذه الأزمة. ما يطرح التساؤلات عمّا ستعرضه الفضائيات العربية، خصوصاً في شهر رمضان المقبل بعد ثلاثة أسابيع. وتزداد أعداد المشاهدين في شهر رمضان وترتفع أسعار الإعلانات عند فترَتَيْ الإفطار والسحور خلال شهر الصوم، الذي يبدأ هذا العام في الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الحالي. وتتنوّع مواضيع المسلسلات التي يجتمع أفراد العائلة لمتابعتها معاً، من حروب العصابات في القرى النائية إلى التاريخ والحب والخيانة والفكاهة وغيرها، في ظل منافسة محتدمة بين القنوات لاستقطاب المشاهدين، إلى جانب المنافسة التي تخوضها تلك القنوات مع تطبيقات على الإنترنت، مثل "نتفليكس" و"ستارز بلاي". كورونا ينهي مسلسلات رمضان قبل أن تبدأ الفيروس أجبر استديوهات تصوير عدّة على إغلاق أبوابها أو وقف العمل (أ.ف.ب) الجمعة 3 أبريل 2020 16:43 بينما توقّف التصوير في دول عدّة لا تزال الكاميرات تعمل في دول أخرى (أ.ف.ب) أوقف فايروس كورونا تصوير مسلسلات شهر رمضان. ففي ظل الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19، أُجبرت استديوهات تصوير عدّة على إغلاق أبوابها أو وقف العمل. والمفارقة هي أنه مع ارتفاع نسبة مشاهدة الشاشة الصغيرة، بسبب الحجر المنزلي ومتابعة أخبار الوباء، تواجه الدراما المحبوبة في منطقة الشرق الأوسط هذه الأزمة. ما يطرح التساؤلات عمّا ستعرضه الفضائيات العربية، خصوصاً في شهر رمضان المقبل بعد ثلاثة أسابيع. وتزداد أعداد المشاهدين في شهر رمضان وترتفع أسعار الإعلانات عند فترَتَيْ الإفطار والسحور خلال شهر الصوم، الذي يبدأ هذا العام في الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الحالي. وتتنوّع مواضيع المسلسلات التي يجتمع أفراد العائلة لمتابعتها معاً، من حروب العصابات في القرى النائية إلى التاريخ والحب والخيانة والفكاهة وغيرها، في ظل منافسة محتدمة بين القنوات لاستقطاب المشاهدين، إلى جانب المنافسة التي تخوضها تلك القنوات مع تطبيقات على الإنترنت، مثل "نتفليكس" و"ستارز بلاي".

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