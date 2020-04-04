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عدن - ياسمين التهامي - "بنت اليمن" ترفع اسم اليمن عاليا في السعودية وجامعة الملك سعود تمنحها درجة الدكتوراه.. (الاسم + صورة)!

جديد اب برس Advertisements ​ كلية التربية بجامعة الملك سعود، الطالبة اليمنية الطاف عبدالله حمدي درجة الدكتورة عن رسالتها ( الأنماط الشكلية للقمرية في الفن التشكيلي اليمني المعاصر كمدخل للذائقة الجمالية ). وركزت الدراسة على أثر انعكاس الأنماط الشكلية للقمرية على الذائقة الجمالية لدى الفنان التشكيلي اليمني المعاصر وطلبة التربية الفنية المرحلة الجامعية من خلال بناء برنامج أكاديمي تعليمي في مقرر التشكيل المجسم (النحت والخزف) القائم على جماليات البنية التركيبة للقمرية. ومن أهم النتائج الذي توصلت لها الباحثة أن البنية التركيبة للقمرية أسهمت في تشكيل لغة الحوار التشكيلي المفاهيمي والفلسفي لدي الفنان التشكيلي اليمني المعاصر وأثر اتجاهات وأساليب النمط الثقافي التشكيلي اليمني المعاصر. رأس لجنة المناقشة كل من الدكتورة سحر فائق خليل وعضوية الدكتور محمد حسين الضويحي والدكتور فواز فهد أبو نيان والدكتورة وسمية محمد سليمان والدكتورة حنان إبراهيم العبيد. كلية التربية بجامعة الملك سعود، الطالبة اليمنية الطاف عبدالله حمدي درجة الدكتورة عن رسالتها ( الأنماط الشكلية للقمرية في الفن التشكيلي اليمني المعاصر كمدخل للذائقة الجمالية ). وركزت الدراسة على أثر انعكاس الأنماط الشكلية للقمرية على الذائقة الجمالية لدى الفنان التشكيلي اليمني المعاصر وطلبة التربية الفنية المرحلة الجامعية من خلال بناء برنامج أكاديمي تعليمي في مقرر التشكيل المجسم (النحت والخزف) القائم على جماليات البنية التركيبة للقمرية. ومن أهم النتائج الذي توصلت لها الباحثة أن البنية التركيبة للقمرية أسهمت في تشكيل لغة الحوار التشكيلي المفاهيمي والفلسفي لدي الفنان التشكيلي اليمني المعاصر وأثر اتجاهات وأساليب النمط الثقافي التشكيلي اليمني المعاصر. رأس لجنة المناقشة كل من الدكتورة سحر فائق خليل وعضوية الدكتور محمد حسين الضويحي والدكتور فواز فهد أبو نيان والدكتورة وسمية محمد سليمان والدكتورة حنان إبراهيم العبيد.

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