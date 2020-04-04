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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير جدا..أبناء 3 مناطق في سلطنة عمان يستيقظون على امر مرعب وكارثي هبط عليهم من السماء وارعبهم اشد من فيروس كورونا القاتل ( لن تصدق ماهو )

2020/04/04 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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