شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة.. وزارة الإعلام توقف مرتبات في صحيفة 14أكتوبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه نائب وزير الإعلام اليمني، والقائم بأعمال مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر، اللذان يحملان منصبين شكليين، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة وذلك ابتداء من شهر مارس، لاعتبارات سياسية.

وحسب الوثيقة التي تحصلت (عدن تايم) على نسخة منها، فقد وجه كلا من رياض محفوظ شرف القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وحسين باسليم، نائب وزير الإعلام، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة فاطمة محمد أحمد، إبتداء من شهر مارس، حتى إشعار آخر.

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وبررت التوجيهات المرسلة إلى وزير المالية، قرار الإيقاف بالتحاوزات المالية، إلى أن مصادر ارجعتها لاسباب سياسية، حيث أن مديرة الحسابات رفضت توقف الصحيفة واستمرت للعمل في عهد المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن القرارات الاستفزازية من قبل مسؤولي الحكومة المتواجدين خارج البلاد، وذلك كردة فعل على تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.

الجدير بالذكر ان وزارة المالية احالت صرف مرتبات موظفي 14 اكتوبر الى الكريمي، بناء على مذكرة رفعها باسليم ولم تصرف مرتبات مارس حتى اللحظة.