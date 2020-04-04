شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة.. وزارة الإعلام توقف مرتبات في صحيفة 14أكتوبر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وجه نائب وزير الإعلام اليمني، والقائم بأعمال مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر، اللذان يحملان منصبين شكليين، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة وذلك ابتداء من شهر مارس، لاعتبارات سياسية.
وحسب الوثيقة التي تحصلت (عدن تايم) على نسخة منها، فقد وجه كلا من رياض محفوظ شرف القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وحسين باسليم، نائب وزير الإعلام، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة فاطمة محمد أحمد، إبتداء من شهر مارس، حتى إشعار آخر.
وبررت التوجيهات المرسلة إلى وزير المالية، قرار الإيقاف بالتحاوزات المالية، إلى أن مصادر ارجعتها لاسباب سياسية، حيث أن مديرة الحسابات رفضت توقف الصحيفة واستمرت للعمل في عهد المجلس الانتقالي.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن القرارات الاستفزازية من قبل مسؤولي الحكومة المتواجدين خارج البلاد، وذلك كردة فعل على تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.
الجدير بالذكر ان وزارة المالية احالت صرف مرتبات موظفي 14 اكتوبر الى الكريمي، بناء على مذكرة رفعها باسليم ولم تصرف مرتبات مارس حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة.. وزارة الإعلام توقف مرتبات في صحيفة 14أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.