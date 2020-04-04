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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي تفسد اتفاقية تبادل الأسرى

السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365

عرقلت مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وذلك بعد مرور شهر على التوقيع في العاصمة الأردنية عمّان.

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وقال ماجد فضائل، عضو اللجنة الحكومية الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى، إن المليشيا الحوثية تعاملت مع العملية بتعنت وحجج واهية للتهريب من عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق، رغم الحرص الحكومي على تبادل وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمّان، من إطلاق مرحلي بدءا من ألف و420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى، وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".