 عاجـــل : فرحة عارمة تجتاح السعودية والاحتفالات في كل مكان بعد اعلان الملك سلمان هذا الخبر السعيد والمفاجاة التي لم يتوقعها احد.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، عن مفاجأة للوافدين داخل وخارج المملكة، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها البلاد جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان لها: إنها "بدأت في تمديد (هوية مقيم) آليًّا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية".

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وأوضحت أن التمديد للوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 2020/3/18، حتى 2020/6/30، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت "الجوازات السعودية" أن تمديد "هوية مقيم" تم آليًّا دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.؟

وأشارت إلى أن "العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 2020/2/25، حتى تاريخ 2020/5/24 ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجانًا.

ويشمل القرار المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آليًّا من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

جدير بالذكر أن القرار يأتي بعد توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمعالجة أوضاع الوافدين المنتهية إقامتهم في المملكة، داخل وخارج البلاد بسبب أزمة كورونا.