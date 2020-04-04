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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيبة خليجية مشهورة تباغت ملوك وامراء دول مجلس التعاون وتقلب الامور راسا على عقب بعد الكشف عن هذا الامر الخطير المتعلق بقيروس كورونا القاتل ( فيديو هز المنطقة كلها )

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