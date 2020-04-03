شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف حدث ذلك...العرب ينقذون إسرائيل من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إسرائيل، الأبطال في المعاطف البيضاء هم إلى حد كبير من العرب. في هذه الأوقات من الوباء ، يمثل العرب الفلسطينيون نسبة أساسية من الموظفين الطبيين في المستشفيات. وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية التي حصلت عليها صحيفة ”هآرتس“ اليومية، فإن 17٪ من الأطباء وربع الممرضات هم من الأقلية العربية، فضلاً عن نصف الصيادلة – وهذا يُحسب بدون موظفي ‘الصيانة والوظائف بأجور منخفضة التي يشغلون الأغلبية الساحقة منها.

بدونهم، سوف ينهار النظام الصحي في إسرائيل، بحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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المفارقة، هي أن هذه الأقلية مع كل ذلك تتعرض للهجوم في إسرائيل، ويقول النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ”نحن نحارب فيروسين: فيروس كورونا وفيروس العنصرية. الكورونا ، سنهزمه. أما بالنسبة للعنصرية ، فسيستغرق الأمر وقتًا أطول … ”

في غرفة عملها بمستشفى هداسا بالقدس، تتابع نائلة حايك (49 عامًا)، الهجوم على الأقلية العربية، من خلال رصدها للمناقشات عبر المواقع الإخبارية، على هاتفها المحمول. ما تقرأه يخيفها ”إن ذلك يسيء إلي ، لكن يمكنهم أن يقولوا ما يريدون ، ليس له تأثير في المستشفى. أنا في وطني وكلنا نقاتل معًا“.

ترأس السيدة حايك الممرضات في وحدة العناية المركزة. ولعدة أسابيع، كانت تعد 250 زميلًا يهوديًا وعربيًا للتعامل مع الوباء. مازال عدد الحالات في إسرائيل أقل من حالة التفشي في أوروبا، والمستشفيات ليست مكتظة بعد. لكن السيدة حايك وزملاءها يتوقعون أن يكونوا في الخطوط الأمامية قريبًا.

نائلة حايك تنتمي إلى الطبقة العربية المتوسطة التي ترغب بشدة في أن تعيش حياة ”طبيعية“. متزوجة من ضابط شرطة، وذهب أطفالهما إلى مدرسة ابتدائية مختلطة في القدس.

في العام الماضي، انتقل الزوجان إلى الحي اليهودي. مثل العديد من زملائها، تأخذ السيدة حايك المستشفى كدائرة مغلقة، حيث لا تدخل السياسة. وتقول، إن العنصرية يتم التعبير عنها أحيانًا في الممرات، ولكن من خلال أصوات المرضى الذين ترفض الحكم عليهم معتبرة ”أنهم في حالة حرجة ، وأسرهم تحت الضغط“.

وقال د. نمر عاصي، رئيس قسم الطب الباطني في مستشفى نهاريا في الجليل: ”في المستشفى، تقدم الوظائف على أساس الجدارة ، دون تمييز. أنا دليل على ذلك“.

في هذه المنطقة ذات الأغلبية العربية، عاصي مسيحي في الخمسينات من عمره، يعيش في قرية قريبة تقطنها 3000 نسمة. درس السيد عاصي في الخارج، مثل العديد من زملائه العرب من جيله. بعد الجامعة الكاثوليكية في لوفان في بلجيكا، قام بتخصصاته في إسرائيل. وهو أستاذ في جامعة بار إيلان بالقرب من تل أبيب، ويصف نفسه طواعية، بأنه إسرائيلي أكثر من فلسطيني. ويسرد قائلًا: ”أنتمي إلى هذا البلد ، وأدفع ضرائبي، وأنا منخرط في الضمان الاجتماعي. أتمنى فقط، أن تجد الأغلبية اليهودية الأمر طبيعيًا أيضًا. ”

في نواح كثيرة ، لا يزال المستشفى استثناء في كل مكان تقريبًا في إسرائيل، والأقلية العربية ممثلة تمثيلا ناقصا. في عام 2017، كانت تمثل 6.8 ٪ من موظفي الخدمة المدنية، وفقًا لدراسة أجراها مركز العمل الديني الإسرائيلي (Irac).

يقول أسامة طنوس ، 34 سنة، طبيب أطفال: ”لدينا القليل من الخيارات الأخرى: هناك الكثير من الوظائف في مجال التكنولوجيا العالية أو الهندسة التي لا يمكننا الوصول إليها بسبب روابط الشركات بالجيش“. في حيفا ، المدينة الشمالية الكبيرة المختلطة يضيف طنوس. ”إن الطبيب هو عمل مستقر بأجر جيد يجذب الأقليات إلى سوق عمل عنصرية بشكل عام. كان هذا هو الحال أيضًا في الماضي بالنسبة لليهود الأوروبيين. ”

هذا الانفتاح على النظام الصحي له ثمن هو: الصمت. يعتبر دمج الأقليات والقضية الفلسطينية والسياسة بشكل عام من المحرمات في معظم المستشفيات في الدولة العبرية.

في مستشفى شعاري زيديك بالقدس، ”لا يوجد حظر صريح للحديث، ولكنه أمر غير مشجع. أقول دائمًا، إن السياسة تنتهي عند باب المستشفى، يؤكد رئيس المؤسسة جوناثان هاليفي.