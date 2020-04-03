شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تفاجئ الجميع وتتخذ قرارات عاجلة ومفاجئة وصادمة بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية صباح اليوم الجمعة عن قرارات جديدة حاسمة في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن المملكة قررت تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأضاف المصدر أن "هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".

وكانت السعودية أعلنت أمس الخميس، عن فرض حظر تجول شامل في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد يوم واحد من فتح الطواف حول الكعبة جزئيًا للزائرين لمدة ساعتين.

وقالت الوزارة في بيان لها "يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة حتى أمس الخميس إلى 1885 والوفيات إلى 21 حالة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.