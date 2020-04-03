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صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية تطلق تحذير عاجل..اياك ثم اياك ان ترتدي هذه القفازات انت او اي فرد من عائلتك لأنك ستصاب بفيروس كورونا القاتل اذا ارتديتها ( صورة )

2020/04/03 الساعة 11:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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