شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شركة يمنية تفاجئ الجميع وتزلزل العالم وتعلن عن بدء انتاج علاج فعال لفيروس "كورونا".. ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية “يدكو” عن استعدادها لإنتاج علاج كورونا بكميات جيدة تغطي الاحتياج المحلي من المنتج الذي صرح باستخدامه في عدة دول خلال الأيام القادمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالملك أبو دنيا، في تصريح صحفي أن شركة “يدكو” اتخذت اجراءات حازمة في إطار مسئوليتها الوطنية لمواجهة جائحة كورونا التي تفشت في أكثر من 160 دولة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وبحسب “المجلة الطبية” أوضح الدكتور أبو دنيا أن الشركة بدأت في إنتاج عقار الكلوروكوين الذي صرح باستخدامه من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرضى فيروس كورونا.

شركة يمنية إنتاج دواء فيروس كورونا

وأشار أبو دنيا إلى أن يدكو أنتجت هذا الدواء منذ الأعوام الأولى لتأسيسها إلا أنه توقف قبل 15 عاما.. لافتا إلى أن الشركة ستبدأ في انتاجه خلال الايام القادمة وتغطية السوق الدوائية.

وشدد أبو دنيا على عدم استخدام الدواء في المنازل وإنما تحت اشراف طبيب وفي المستشفيات نظرا للآثار الجانبية بحسب تأكيدات هيئة الدواء والغذاء الامريكية.

يذكر أن الدكتور عبد الملك أبو دنيا تعين في ال25 من مارس الماضي رئيسا لمجلس ادارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية “يدكو” بعد أن كان قبلها عميدا لكلية الصيدلة في جامعة 21 سبتمبر. وهو يحمل شهادة الدكتورة العليا في الصناعة الدوائية تخصص التقنية الحيوية والبيوتكنولوجية من جامعة الملك محمد الخامس بدولة المغرب.