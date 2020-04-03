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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان: ..بريطانيا تهيئ نفسها ليوم القيامة.. وتضع "حقائق" صادمه ومفاجئة ..ارعبت الجميع..شاهد قبل الحذف

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements مصدر مطلع على مناقشات الطوارئ التي تجريها الحكومة البريطانية الخميس 2 أبريل/نيسان 2020، أن أسوأ سيناريو تواجهه الحكومة يضع تصوراً لوفاة 50 ألف شخص بسبب فيروس كورونا، إذا لم يتم التزام إجراءات العزل الذاتي، لكن المملكة المتحدة ليست على هذا المسار في الوقت الراهن. وفقاً للمصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، فإن التوقعات هي أن أسوأ يوم من حيث عدد الوفيات سيكون يوم 12 أبريل/نيسان، الذي يوافق يوم عيد القيامة هذا العام.

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