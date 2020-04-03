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عدن - ياسمين التهامي - المهاجم الجديد يربك الجميع.. و «ورطة ميسي» تضع إدارة برشلونة في مأزق كبير

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إدارة فريقه في ورطة كبيرة، بخصوص الصفقة المنتظرة لتدعيم هجوم البلوغرانا في الصيف القادم، حيث طلب البرغوث ضم مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بالإضافة إلى عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي. ولكن برشلونة ينوي ضم أحدهما فقط في الميركاتو ويفاضل بينهما، وهو ما يضعهم في مأزق كبير للدخول في خلاف مع ميسي، الرافض للتجديد؛ لعدم تدعيم الفريق وتقصير الإدارة بحقه.

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