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عدن - ياسمين التهامي - علامة واحدة تخبرك انك مصاباً بفيروس كورونا؟.هام وخطير جدا

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements الخبراء إن السعال هو أحد الأعراض الأولى التي يشعر بها الشخص عندما يكون مصاباً بفيروس كورونا المستجد، لكن هذا السعال قد يتشابه مع أعراض الانفلونزا الاعتيادية وغيرها، بينما يقول الأطباء إن السعال في حالة الإصابة بـ"كوفيد 19" مختلف

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