شكرا لبحثكم عن خبر بتكليف من وزير الشباب والرياضة .. الخليفي والمنتصر يقدمان واجب العزاء لأسرة الفقيد دعالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بتكليف من معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري قام الوكيل المساعد لقطاع الرياضة خالد محسن الخليفي ومعه مدير عام الإدارة العامة للإعلام بالوزارة فرحان المنتصر ' ظهر اليوم الخميس' بتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد الكابتن سعيد محمد دعالة اللاعب والمدرب الوطني الكبير في لعبة كرة القدم الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الاربعاء.

وخلال الزيارة إلى منزل الفقيد نقل الخليفي والمنتصر تعازي ومواساة وزير الشباب والرياضة نايف البكري لعائلة الفقيد، الذي حظي بالرعاية والمتابعة من طرف الوزير قبل وفاته وأثناء علاجه، باعتباره واحد من أفضل نجوم كرة القدم اليمنية الذين تركوا بصمتهم الواضحة' ومثل رحيله خسارة كبيرة للرياضة الوطنية بشكل عام ولناديه التلال وعائلته بشكل خاص، كما سلم الوكيل المساعد للوزارة ومدير عام الإعلام مبلغا ماليا مقدما من وزارة الشباب والرياضة مساعدة لعائلة الفقيد.

من جانبها عبرت عائلة الدعالة عن شكرها لاهتمام ودعم معالي وزير الشباب والرياضة ،شاكرة لسيادة الوكيل ومرافقيه حرصهم على الحضور لتقديم العزاء في نجم الكرة اليمنية الذي ترك أثرا بارزا في التاريخ الرياضي.

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وأوضح وكيل قطاع الرياضة المساعد أن معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري كان وجه بإقامة عزاء للفقيد ' غير أن الظروف الحالية والاحترازات الصحية المفروضة بفعل جائحة كورونا حالت دون المضي في تنفيذ هذا التوجيه.

رافقهما الاخوة عبدالكريم اسماعيل نائب رئيس نادي التلال الرياضي، نصر سوقي امين عام فرع اتحاد السباحة بعدن، والشخصية الاجتماعية العدنية خالد سامي.

وكان الوكيل المساعد لقطاع الرياضة خالد الخليفي شارك في تشييع جثمان الفقيد وحضر مراسيم الدفن عصر امس يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ومكتب الشباب والرياضة بعدن وقيادات الاتحادات والأندية الرياضية.