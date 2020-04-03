جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت في تمام الساعة 01:05 ص من التصدي لطائرة حربية معادية في سماء مديرية الحزم- محافظة الجوف.

واكد العميد سريع قبل قليل، أن الدفاعات الجوية اجبرت الطيران المعادي على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.. مشيراً الى أن عملية التصدي تمت بمنظومة فاطر1.

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كانت هذه تفاصيل خبر منظومة فاطر 1 الدفاعية تتصدى لطائرات العدوان السعودي في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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