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حقيقة تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - ‏ اعلنت مصادر اعلامية حوثية امس عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيررس ‎# في صنعاء.

ونقلت صفحة قناة الحدث في تويتر ان الحالة المصابة تخضع للحجر الصحي بمستشفى الشيخ زايد للامومة.

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وكان نائب رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ المعين من قبل الحوثيين في صنعاء محمد عبدالقدوس قال في تغريدة على حسابه في تويتر:"يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن".

 

و لاحقا رصد محرر عدن تايم منشور اخر لعبدالقدوس يتراجع عن إعلانه، وقام بمسح التغريدة وكتابة تغريدة جديدة، نفى فيها الخبر، مشيرا إلى أن"‏مندوب الوكالة فهم غلط هي حالة اشتباه قادمة من كانت تعتمر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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