شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏ اعلنت مصادر اعلامية حوثية امس عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيررس ‎#كورونا في صنعاء.

ونقلت صفحة قناة الحدث في تويتر ان الحالة المصابة تخضع للحجر الصحي بمستشفى الشيخ زايد للامومة.

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وكان نائب رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ المعين من قبل الحوثيين في صنعاء محمد عبدالقدوس قال في تغريدة على حسابه في تويتر:"يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن".

و لاحقا رصد محرر عدن تايم منشور اخر لعبدالقدوس يتراجع عن إعلانه، وقام بمسح التغريدة وكتابة تغريدة جديدة، نفى فيها الخبر، مشيرا إلى أن"‏مندوب الوكالة فهم غلط هي حالة اشتباه قادمة من السعودية كانت تعتمر".