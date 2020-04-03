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عدن - ياسمين التهامي - للمغتربين في السعودية.. بعد الأحداث الاخيرة المملكة تعلن عن سعودة مهنة جديدة ؟!

ووفقا لوكالات سعودیة أوضح الشمري أن توطین مھن الھندسة سیكون قریباً جداً،

مشیراً إلى أن عدد المھندسین في المملكة بلغ نحو 65 ألف مھندس ومھندسة، منھم 38

ألفًا سجلوا في ھیئة المھندسین.

وأضاف أن ”الھیئة أصدرت أخیراً تراخیص لعدد من المھندسات السعودیات“، مشیراً

إلى أن أغلب ھذه التراخیص یتركز في التصمیم الداخلي، بحسب ”العربیة“.

وأكدت الھیئة السعودیة للمھندسین في وقت سابق، أنھا حریصة على دعم وتطویر

الكوادر الھندسیة المساعدة، ودعم وتطویر طلاب الھندسة لدى الشركات والمكاتب

الھندسیة، لتوطین الكوادر الھندسیة في السعودیة، حیث عقدت الھیئة اجتماعاً مع وزارة

العمل لإبراز التحدیات التي تواجھ القطاع الھندسي.



وأشارت إلى قرار وزارة الموارد البشریة، التي أصدرتھ فیما یتعلق بتوطین القطاع

الھندسي، حیث تضمن القرار احتساب طلاب البرامج الھندسیة المساعدة ضمن طاقم

العمل في القطاعات الھندسیة، واحتسابھم ضمن نسبة السعودة، وإضافتھم إلى التأمینات

الاجتماعیة و“نطاقات“، مع اشتراط الالتزام بتوظیفھم بعد التخرج، ووضع الآلیة

المناسبة لضمان نجاح توطین الكوادر الھندسیة، ذلك ضمن برنامج تأھیل الشباب

السعودي، الذي تقوم بھ الھیئة

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أكدت المملكة العربیة السعودیة عبر فرحان الشمري، أمین عام الھیئة السعودیة

للمھندسین، أن الھیئة وصلت إلى المراحل النھائیة في مباحثاتھا مع وزارة العمل

والتنمیة الاجتماعیة، المتعلقة ببرنامج توطین مھن الھندسة.