شكرا لمتابعة خبر عن مذيع قناة الجزيرة الشهير جمال ريان : يصعق ولي العهد السعودي وولي عهد ابو ظبي ويستفزهم بهذا العمل الجنوني الذي لم يسبقه اليه أي مذيع في العالم من قبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد: اشجع مواطن عربي يفرح قلوب كل المغتربين ويصعق دولة خليجية ثرية بعمل شجاع وجريء لم يسبق ان تجرأ على فعله أحد..لن تصدق ما فعله هذا البطل ( صورة ) شاهد : دولة عظمى تباغت كل الملوك والامراء والرؤساء العرب وتكشف من هي افضل دولة عربية تحارب فيروس كورونا القاتل وستتمكن من القضاء عليه قائد المنطقة العسكرية الثانية يشيد بقرار جمهوري أصدره الرئيس هادي وصفه بالتاريخي بعد خسارته الفادحة في مدينة مأرب .. الحوثي يرفع راية الاستسلام لاول مرة ويطلب الشرعية بالتفاوض

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