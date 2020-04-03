عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 7 من الحوثي.. وتشيع مراسم الدفن في صنعاء

الخميس 2 أبريل 2020

Advertisements الخليج 365

اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية، بمقتل 7 من عناصرها في المواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية في شمال الضالع، وأعلنت هوياتهم في بيان، وشٌيعت المليشيا مراسم الدفن في صنعاء لقتلاها الـ7.

وتخوض القوات الجنوبية، معركة دفاع عن محافظات الجنوب والأمن القومي العربي، في مواجهة المليشيا المدعومة إيرانيا، في ظل غياب أي دعم لوجيستي أو عسكري، أو إسناد جوي.